Стало известно, смогут ли ВСУ форсировать Днепр и захватить ЗАЭС Военэксперт Дандыкин: планы ВСУ взять ЗАЭС и форсировать Днепр являются безумием

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Гипотетические планы ВСУ взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию и форсировать Днепр являются безумием, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что у Киева нет достаточных средств — и личного состава, и техники для реализации подобных задач. Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о якобы разрабатываемой ВСУ операции по преодолению водной преграды.

Понимаете, подобные планы, даже если они действительно есть, ВСУ будут готовить в обстановке абсолютной секретности. Форсирование водных преград — один из сложнейших видов боевых действий. Мы помним, какой ценой дались СССР Днепр и Одер. Нужны понтонные переправы, обученный личный состав, плавсредства. У ВСУ этого нет, — подчеркнул Дандыкин.

По его словам, любая попытка ВСУ перейти Днепр будет пресечена ВС России. Он также назвал безумием вероятную попытку ВСУ занять ЗАЭС.

Это безумие, ЗАЭС — это ядерный объект, который ВСУ, судя по сообщениям, обстреливали не раз, у нас там все оборудовано, пристрелено. У нас огромный опыт СВО, мы готовы ко всякому развитию событий. У Киева все меньше резервов, все меньше наступательных сил, особенно все меньше людей, подготовленных бойцов, — подытожил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового контрнаступления и захвата Запорожской атомной электростанции. Этот план включает в себя концентрацию крупной группировки морской пехоты ВСУ в Николаевской области с целью форсирования реки Днепр.