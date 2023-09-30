В Одесской области прогремели взрывы «Одесса INFO» сообщила о взрывах в районе города Южного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе города Южного Одесской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Одесса INFO» со ссылкой на очевидцев. По информации канала, был зафиксирован один прилет, остальные снаряды были сбиты силами противовоздушной обороны. Над Одесской областью были сбиты шесть дронов-камикадзе.

Сильный взрыв был в районе Южного. Есть предварительно прилет, очень было громко. Было слышно работу ПВО. Укрытие не покидать, могут повторить! — говорится в сообщении «Одесса INFO».

Также об обстрелах в ночь на 30 сентября сообщил в Telegram глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры Калиновской тергромады. По предварительным данным, пострадавших нет.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы. До этого сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины.

Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк позже сообщила, что в результате взрывов в Одессе в ночь на 25 сентября получили повреждения морской вокзал и зернохранилище. 23 сентября СМИ также сообщали о взрыве в Одессе. Воздушная тревога тогда была объявлена в Одесской и Николаевской областях.