Глава Херсонской области предложил повторить путь Суворова в рамках СВО Сальдо: в рамках СВО нужно дойти до Измаила

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Владимир Сальдо

Глава Херсонской области Владимир Сальдо предложил повторить путь князя Григория Потемкина и полководца Александра Суворова в рамках спецоперации и дойти до города Измаила Одесской области. В интервью телеканалу «Таврия» он заявил, что эти территории должны вернуться в состав России.

Мы все равно вернемся в Херсон, вернемся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потемкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию, — заявил Сальдо.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предрек Украине потерю Одессы, Харькова и ряда других городов. По его словам, Киев утратит над ними контроль по собственной вине, поскольку не воспользовался шансом договориться с Москвой о мирном урегулировании. Он подчеркнул, что российская сторона предлагала Украине «отличные условия», но та их не приняла из-за давления Запада. Риттер также назвал неизбежным стратегическое поражение Украины.

В середине сентября бывший президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины вообще могли избежать конфликта, если бы пошли на территориальные уступки до начала боевых действий. Он пояснил, что речь идет о Крыме и других регионах, которые сегодня находятся в составе России.