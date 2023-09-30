В США предрекли Украине потерю Одессы и Харькова Риттер: Украина продолжит терять территории, следуя инструкциям Запада

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина обречена на дальнейшую потерю своих территорий, заявил в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx бывший разведчик США Скотт Риттер. По его мнению, Киев может утратить контроль над такими городами как Днепропетровск, Николаев, Одесса, Сумы и Харьков.

Риттер отметил, что украинским властям следует винить в этом только себя, поскольку они продолжают следовать указаниям Запада. Он напомнил, что у Киева был шанс договорится с Москвой о мирном урегулировании. По его словам, на встрече в Турции российская сторона предлагала Украине «отличные условия», но та их отвергла под давлением Запада.

Игра окончена, Украина. Вы подписали себе смертельный приговор. Вы могли остаться нетронутыми, если бы подписали и выполняли стамбульские соглашения, — сказал экс-разведчик.

Ранее Риттер написал в соцсетях, что стратегическое поражение Украины неизбежно. Он также порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны, пока есть такая возможность. По словам Риттера, если Зеленский промедлит, то рискует нарваться на гнев офицеров ВСУ, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности.