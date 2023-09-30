В США заявили о неизбежном поражении Украины Разведчик Риттер: стратегическое поражение Украины неизбежно

Фото: МО Украины

Стратегическое поражение Киева неизбежно, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Twitter (X). По его словам, этого не должно было случиться, однако украинские власти сами «сделали это с собой».

Военный прокомментировал публикацию Минобороны Украины: «Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно». Однако о чем шла речь, не уточнялось.

Стратегическое поражение украинских войск? Искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной? Уничтожение украинской нации? Да, это неизбежно, — написал Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что западные союзники Киева поставят на место нынешнего президента Украины Владимира Зеленского другого человека. Он стал бесполезен Западу и допускает серьезные ошибки в контрнаступлении Вооруженных сил Украины, раскрывая все свои планы. Кроме того, Риттер отметил, что Зеленскому нужно уйти в отставку и бежать из страны, пока это еще возможно.

Также и бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский президент начинает надоедать всему миру. По его словам, даже сторонники Зеленского понимают, что сложный с финансовой точки зрения конфликт на Украине неприемлем в долгосрочной перспективе.