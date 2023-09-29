В США не исключили, что на место Зеленского поставят другого человека Экс-разведчик США Риттер: на место Зеленского поставят другого человека

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Владимир Зеленский

Западные союзники Украины поставят на место нынешнего ее президента Владимира Зеленского другого человек, заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По его словам, он стал бесполезен Западу и допускает серьезные ошибки.

Я думаю, что от Зеленского избавятся. Если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека, — сказал Риттер.

Экс-разведчик отмечает, что Зеленский допустил серьезные ошибки в контрнаступления Вооруженных сил Украины, раскрыв все свои планы противнику.

Ранее Скотт Риттер посоветовал Зеленскому уйти в отставку и бежать из страны, пока это еще возможно. По его словам, президент может нарваться на гнев своих офицеров.

Он называет коррумпированность Украины очевидным фактом, как отсутствие пенсий и необходимой медицинской помощи. Также спикер уверен, что западные страны начали отворачиваться от Зеленского, у них не осталось ресурсов.

Также и бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский президент начинает надоедать всему миру. По его словам, даже сторонники президента понимают, что сложный с финансовой точки зрения конфликт на Украине неприемлем в долгосрочной перспективе.