В Европе заявили, что Зеленский начинает всем надоедать Экс-премьер Словакии Фицо: Зеленский начинает надоедать всему миру

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский начинает надоедать всему миру, заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях. По его словам, даже сторонники президента понимают, что сложный с финансовой точки зрения конфликт на Украине неприемлем в долгосрочной перспективе.

Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже самые большие «ястребы» поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, и начинают говорить с Зеленским другим языком, — сказал Фицо.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку и бежать из страны, пока это еще возможно. По его словам, украинский лидер может «нарваться на гнев своих офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности».

Риттер подчеркнул, что многие граждане Украины жалуются на отсутствие пенсий и необходимой медицинской помощи. Западные страны начали отворачиваться от Зеленского. Кроме того, у киевских кураторов уже не осталось ресурсов для помощи ВСУ. Украинский лидер — поверженный политик, дни которого сочтены, заключил журналист.