Раненных на Украине наемников из США доставили в госпиталь Пентагона в ФРГ NYT: госпиталь Пентагона в ФРГ принял раненных на Украине американских наемников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госпиталь Пентагона в немецком Ландштуле начал принимать наемников из США и других стран, получивших ранения в ходе боев на Украине, сообщает The New York Times. Издание отмечает, что это знаменует собой новый заметный шаг в углублении участия США в конфликте.

Армия потихоньку приступила к лечению раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своем региональном медицинском центре в Ландштуле, — говорится в публикации.

В статье уточняется, что в настоящее время в госпитале находятся 14 наемников. По словам авторов статьи, с началом конфликта на Украину отправились сотни американцев. Точных данных о том, сколько из них были убиты и ранены, нет. Если ранее большинству получивших ранения американских наемников приходилось обращаться за помощью в украинские больницы и западные благотворительные организации, то теперь в ситуацию вмешался Пентагон. Наемники получат помощь, аналогичную той, которая оказывается состоящим на действительной военной службе.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что в общей сложности на Украину прибыло около 10 тысяч иностранных наемников. Большинство из них приехали из Польши, также в рядах ВСУ много американских и британских наемников.

Telegram-канал «Рыбарь» отмечал, что Интернациональный легион ВСУ переживает худшие времена, так как иностранцы уже не спешат принимать участие в боевых действиях. По данным канала, сейчас в составе формирования осталось порядка 1,8 тысячи наемников, а остальные разочаровались и уехали или были ликвидированы.