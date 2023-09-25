Названы причины исчезновения иностранных наемников на Украине «Рыбарь»: потери и низкий моральный дух оставили ВСУ без иностранных наемников

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интернациональный легион ВСУ переживает худшие времена, так как иностранцы уже не спешат принимать участие в боевых действиях, пишет Telegram-канал «Рыбарь». По данным канала, сейчас в составе формирования осталось порядка 1,8 тысячи наемников, а остальные разочаровались и уехали или были ликвидированы.

Как сообщает «Рыбарь», больше всего наемников Киев смог привлечь из Польши и Грузии. Следом идут США, Британия и Австралия. Поток иностранцев действительно был ощутимым на первом этапе боевых действий, когда Запад особо рьяно демонстрировал поддержку Украины. Однако уже на месте наемники столкнулись с неприятной реальностью: командование ВСУ не могло их обеспечить всем необходимым и часто использовало в качестве «пушечного мяса». Это подрывало моральный дух в войсках. Как следствие, сейчас в зоне боевых действий остались только радикальные противники России и профессионалы, выполняющие узкоспециализированные задачи.

Потери также серьезно сказались на численности Интернационального легиона. По данным «Рыбаря», с начала СВО российские войска ликвидировали более 5,6 тысячи наемников. Это почти половина от всего числа иностранцев, официально вступавших в ряды ВСУ. Таковых насчитывается более 12 тысяч.

Ранее стало известно, что расположенный в Германии американский военный госпиталь начал лечить наемников из США и других стран, получивших ранения в боях на Украине. На этом фоне западные эксперты пришли к выводу, что участие США в конфликте становится более глубоким.