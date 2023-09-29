Названа страна, пославшая на Украину больше всего наемников Военэксперт Литовкин: Польша отправила больше всех наемников на Украину

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Польша отправила больше всех наемников на Украину, до 2,5 тысяч, сообщил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его данным, всего в рядах ВСУ воевало около 10 тысяч иностранных бойцов. Литовкин отметил, что также много наемников прибыло из Британии и США.

По разным сообщениям иностранных наемников на Украине прибыло около 10 тысяч. Звучало и больше, но я не знаю, сколько осталось из-за того, что Киев тысячами теряет людей. Больше всего наемников из Польши — звучало цифра в 2,5 тысячи, много из США и Британии. Они туда едут за деньгами. В первую очередь. Они могут говорить про защиту демократии, но реально из-за денег, — сказал Литовкин.

Telegram-канал «Рыбарь» отмечал, что интернациональный легион ВСУ переживает худшие времена, так как иностранцы уже не спешат принимать участие в боевых действиях. По данным канала, сейчас в составе формирования осталось порядка 1,8 тысячи наемников, а остальные разочаровались и уехали или были ликвидированы.

По данным канала, больше всего наемников Киев смог привлечь из Польши и Грузии. Следом идут США, Британия и Австралия. Поток иностранцев действительно был ощутимым на первом этапе боевых действий, когда Запад особо рьяно демонстрировал поддержку Украины. Однако уже на месте наемники столкнулись с неприятной реальностью: командование ВСУ не могло их обеспечить всем необходимым и часто использовало в качестве «пушечного мяса». Это подрывало моральный дух в войсках. Как следствие, сейчас в зоне боевых действий остались только радикальные противники России и профессионалы, выполняющие узкоспециализированные задачи.