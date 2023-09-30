Sohu: американские танки Abrams станут разочарованием для Зеленского

Фото: МО США

Президент Украины Владимир Зеленский воодушевлен поставкой американских танков Abrams ВСУ, но вскоре может разочароваться в них, пишет китайское издание Sohu. По словам автора статьи, непобедимость этих танков, как и другой западной военной техники — всего лишь миф.

Зеленский радостно заявил, что это является крупным приобретением для украинской армии и повысит ее способность противостоять противнику. Но действительно ли это так хорошо, как сказал Зеленский? Возможно, что это не так, — говорится в публикации.

Автор статьи пояснил, что американские танки непривычны для украинских военных, поэтому эффективность бронетехники на поле боя может оказаться низкой. Он добавил, что Abrams нередко подбивали в конфликтах на Ближнем Востоке, то же самое их ждет на Украине. При этом военные ВСУ самостоятельно не смогут ремонтировать поврежденные боевые машины. Их придется отправлять в страны НАТО для восстановления боеспособности.

В публикации также указывается, что Abrams — очень тяжелый танк и поэтому он может использоваться только в хорошую сухую погоду. С наступлением дождей и снегопадов ВСУ придется их законсервировать.

Автор статьи отметил, что Запад намеренно создавал миф о непобедимости своей военной техники в ходе различных конфликтов, но он уже развеян на Украине.

У российской армии сильные оборонительные позиции, а также боевые вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, которые могут поражать уязвимые места танков. Так называемый непобедимый миф лопнул, как мыльный пузырь, — заключил автор.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставку танков Abrams на Украину, заявил, что они являются серьезным оружием, но гореть будут точно так же, как и другие. До этого чиновники на Украине признали, что поставки Abrams, скорее всего, не изменят существенно ситуацию на поле боя.