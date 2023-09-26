В Кремле предсказали судьбу танков Abrams Песков: танки Abrams на Украине будут гореть так же, как и другие

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Американские танки Abrams — это серьезное оружие, но гореть они будут точно так же, как и другие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что начались поставки этих бронемашин Украине.

Танки Abrams — это такое серьезное оружие, но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть, — заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что первая партия американских танков Abrams уже прибыла на Украину. По словам представителей Пентагона, США рассчитывают, что само наличие тяжелой техники в стране станет мощным сдерживающим фактором. Кроме того, с этими танками на вооружении Украина сможет противостоять «агрессивным действиям» с большей эффективностью, говорится в комментарии ведомства.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал, что Abrams M1 являются современными бронемашинами, однако они приспособлены только к сухому климату. Климатические условия Украины, по его словам, отличаются от условий в странах Ближнего Востока, в которых использовались эти танки. По мнению эксперта, принятие этого танка ляжет финансовым бременем на Украину и США, так как Abrams часто нуждаются в обслуживании.