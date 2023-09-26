На Украине усомнились в пользе танков Abrams WSJ: Украина признает, что поставки Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

Фото: Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танки M1 Abrams

На Украине признали, что поставки танков Abrams вряд ли существенно изменят ситуацию на поле боя, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников. Это связано с тем, что ненастная осенняя погода усложнит передвижение этой военной техники.

По информации издания, Пентагон часто предупреждал о том, что поступление западной военной техники не изменит ход боевых действий в пользу ВСУ из-за сложного характера конфликта.

Ранее сообщалось, что первая партия американских танков Abrams уже прибыла на Украину. По словам представителей Пентагона, США рассчитывают, что само наличие тяжелой техники в стране станет мощным сдерживающим фактором. Кроме того, с этими танками на вооружении Украина сможет противостоять «агрессивным действиям» с большей эффективностью, говорится в комментарии ведомства.

Накануне прибытие на Украину первых танков Abrams подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, остальные поставки запланированы на ближайшие недели.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные уничтожат танки M1 Abrams, переданные Соединенными Штатами Вооруженным силам Украины. По его словам, боевые машины ликвидируют, едва они попадут «в радиус поражения».