В Германии заявили о праве Украины бить ракетами по территории России Депутат бундесвера заявила о праве ВСУ атаковать Россию ракетами Taurus

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Ракета Taurus

Крылатые ракеты Taurus должны быть немедленно поставлены Киеву, призвала председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke. По ее словам, использование этих ракет Вооруженными силами Украины для ударов по российской территории разрешено международным правом.

Мы должны немедленно доставить Taurus, поскольку при целенаправленном использовании крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки, — приводит слова политика портал zlive-news.de.

По ее словам, «международное право разрешает Украине бить по военным целям на территории России, независимо от того, где произведено оружие и кто его поставляет». При этом Штрак-Циммерман признала, что если бы не поддержка западных союзников, то Россия «уже уничтожила бы Украину».

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ожидаемые Украиной поставки дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не помогут в борьбе против РФ и не компенсируют разницу в количестве российского вооружения. Он отметил, что на Украине налаживается производство собственных ракет.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях против гражданской инфраструктуры городов Донбасса и Крыма. В свою очередь. секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отмечал, что ракеты ATACMS не будут применяться для нанесения ударов по территории России.