Стало известно о взрывах в Запорожье «Общественные новости»: в Запорожье прогремела серия взрывов

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

В подконтрольной Киеву части Запорожской области слышны взрывы, сообщает издание «Общественные новости». В регионе объявлена воздушная тревога.

Telegram-канал «Труха Запорожье» со ссылкой на областную администрацию сообщает, что два ракетных удара были нанесены по территории Матвеевской ОТГ. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры. Известно о пяти раненых. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 8:50.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти запрещают любые контакты жителей подконтрольных им территорий с населением части Запорожской области, вошедшей в состав РФ.

29 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по селу Новоказанковатое в Запорожской области. Украинские военные выпустили две ракеты. Никто не пострадал.

В этот же день в Донецкой Народной Республике на мэра Горловки Ивана Приходько совершили покушение. По информации военкора Александра Сладкова, по чиновнику нанесли два удара из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.