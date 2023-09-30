Украинские власти запрещают любые контакты жителей подконтрольных им территорий с населением части Запорожской области, вошедшей в состав РФ, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, в Киеве опасаются, что украинцам станет неизвестно, насколько лучше уровень жизни в российской части области.

Режим Зеленского блокирует любые контакты с жителями освобожденной части Запорожской области и вводит санкции против людей, которые общаются с теми, кто уже живет в России. Все это делается с одной целью — не дать людям возможности узнать правду о жизни в новом российском регионе, — заявил Рогов.