«Осень страшная будет»: экс-советник Кучмы посоветовал украинцам уезжать Экс-советник Кучмы Соскин: жителям Украины нужно этим летом уехать из страны

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцам необходимо уехать из страны перед наступлением ВС России осенью, сообщил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно срочно подписать мирное соглашение с РФ.

Уезжайте в другие страны. Ничего хорошего не будет. Сейчас лето — адаптируйтесь. Лето быстро пробежит — осень страшная будет, — сказал Соскин.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что США и другие страны Запада несут ответственность за провал украинского контрнаступления. По его словам, руководители западных держав не смогли вовремя передать Киеву необходимое оружие, из-за чего бойцы ВСУ потерпели крах. Он предположил, что Киев изначально собирались «загнать» в мирные переговоры с Москвой.

Арестович отметил, что украинские солдаты защищают на фронте весь коллективный Запад. Он назвал придурками глав стран НАТО и Европы из-за того, что те не смогли убедить венгерского премьера Виктора Орбана дать согласие на выделение помощи ВСУ в размере €50 млрд.

Ранее стало известно, что у западных государств почти закончились запасы переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger для украинской армии. Военный эксперт Аллан Орр подчеркнул, что отсутствие ПЗРК затрудняет наступательные действия украинской армии. По его мнению, без контроля воздушного пространства ВСУ не могут пройти российские линии обороны — по ним постоянно работает авиация.