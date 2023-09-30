Названы страны, обеспечившие Украину флотом морских беспилотников Военкор Поддубный: ВСУ получили флот морских дронов от США и Британии

Фото: МО Украины

Украина заполучила флот морских беспилотников стараниями США и Великобритании, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, эти страны являются лидерами в разработке систем управления и целеуказания для безэкипажных катеров.

В мире не так много государств, возможности которых позволяют внедрить современную систему управления и целеуказания для морских беспилотников. И среди лидеров — кураторы киевского режима: США и Британия, — написал журналист.

В связи с этим Поддубный подчеркнул, что каждая атака ВСУ с применением морских дронов — это прямое участие в конфликте Вашингтона и Лондона.

Как отметил военкор, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса сейчас также занимаются разработкой безэкипажных катеров, сочетающих эффективность и низкую стоимость производства. По мнению Поддубного, этот процесс необходимо форсировать.

Ранее о создании на Украине первого флота морских дронов заявлял президент страны Владимир Зеленский. Выступая на Международном форуме оборонных индустрий, он утверждал, что такой ход «лишает российские военные корабли смысла». Также Зеленский рассказал, что на Украине появилось собственное производство пушек и снарядов образца НАТО.