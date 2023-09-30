У границ Украины появились ракетные комплексы НАТО Reuters: Румыния перебросила средства ПВО к границе с Украиной

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Румынии приступили к переброске на границу с Украиной зенитных ракетных комплексов, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в правительстве европейской страны. По данным агентства, средства ПВО размещаются вблизи приграничных населенных пунктов на Дунае.

Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины, — сказано в публикации.

Собеседник журналистов уточнил, что Румыния пошла на такие меры из-за роста напряженности в регионе. В НАТО полагают, что боевые действия на Украине могут затронуть соседние страны. По этой причине румынские военные также расширили бесполетную зону, дополнительно разместив вблизи украинской границы четыре истребителя F-16.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о найденных обломках беспилотного летательного аппарата на своей территории, недалеко от границы с Украиной. Хотя Киев распространил информацию об упавших там российских дронах, президент Румынии Клаус Йоханнис эти сведения опроверг. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не располагает доказательствами намеренной атаки со стороны России, однако указал на рост риска для соседствующих с Украиной стран.