В НАТО указали на проблемы с поддержкой Украины из-за двух стран Столтенберг: НАТО добьется продолжения поддержки Украины, вопреки разногласиям

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Североатлантический альянс столкнулся с разногласиями в вопросах военной поддержки Украины, однако должен найти способы исправить ситуацию, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters. По его словам, причиной кризиса стала позиция Польши и Словакии, где наблюдается негативная риторика в адрес Киева.

Я ожидаю, я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Украины, — сказал Столтенберг.

Он также высказался о выборах в Словакии, где в лидерах оказалась пророссийская партия Роберта Фицо, известного своим обещанием прекратить поставки оружия на Украину.

Какое бы новое правительство ни было в Словакии, мы продолжим взаимодействовать на встречах НАТО. Я уверен, что мы найдем способы продолжать оказывать поддержку, как мы это делали после каждых выборов, — сказал генсек.

Ранее Словакия вместе с Польшей и Венгрией заблокировали экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, который ударил по фермерским хозяйствам в Центральной Европе. Запрет коснулся зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. По той же причине в Варшаве пообещали блокировать вступление Украины в ЕС.

Более того, в Словакии наибольшую поддержку населения завоевала Социал-демократическая партия Smer, известная своим стремлением к сотрудничеству с Россией. Перед выборами ее рейтинг составил 19,4%. Лояльная Украине партия «Прогрессивная Словакия» оказалась на втором месте.