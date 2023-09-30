ВСУ обстреляли белгородское село Гладков: под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Муром Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Мурома Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Мурома Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений. Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается, — написал он.

Рано утром 30 сентября пресс-службе Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган». Силы ПВО сбили в небе над регионом девять снарядов.

Недавно Минобороны России сообщало, что в ночь на 29 сентября российские силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов в небе над Курской и Калужской областями. По данным ведомства, ликвидированные БПЛА были самолетного типа.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные выпустили несколько снарядов по территории промышленного предприятия в городе Шебекино. При этом одна работница завода получила осколочные ранения при ударе. Женщина была госпитализирована. Также он отметил, что ВСУ повредили несколько цехов на территории предприятия. На месте нападения работали экстренные службы.