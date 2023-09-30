На Украине заявили, что ВС РФ уничтожили 90% ПВО под Харьковом в начале СВО Генерал ВСУ Мельник: 90% ПВО под Харьковом было уничтожено Россией в начале СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Около 90% систем противовоздушной обороны в Харьковской области было уничтожено в первые дни боестолкновений Украины и России, заявил в документальном фильме Дмитрия Комарова начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник. По его словам, которые цитирует «Страна.ua», российские войска знали, где располагаются системы ПВО, поскольку большинство из них были построены еще в Советском Союзе, а потому первоначально удары наносились именно по ним.

90% противовоздушной обороны было уничтожено. Я тогда связался с командиром бригады 302-го зенитно-ракетного полка и говорю: «Где? Почему не работаем?» А он говорит: «У меня практически вся бригада уничтожена», — рассказал генерал.

Он отметил, что на вооружении у ВСУ оставались ракеты С-300, их и поставили на боевое дежурство в Харьковской области.

Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские средства противовоздушной обороны не способны сбивать российские ракеты Х-22. По его словам, дело в их гиперзвуковой скорости.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко до этого заявлял, что ударные возможности российской армии превышают возможности противовоздушной обороны ВСУ. По его словам, Киеву попросту не хватает зениток, чтобы отражать воздушные удары по украинской портовой инфраструктуре.