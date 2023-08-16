На Украине признали неспособность ПВО противостоять российским ракетам

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Украинские средства противовоздушной обороны не способны сбивать российские ракеты Х-22, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на советника командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната. По его словам, дело в их гиперзвуковой скорости.

Украинская ПВО не смогла ни разу сбить ракеты Х-22, которыми Россия атаковала Украину сегодня ночью. Эти ракеты могут быть сбиты системами такого типа, как Patriot, которые способны уничтожать баллистические ракеты и «Кинжалы». Несмотря на то что ракета Х-22 классифицируется как крылатая, она имеет сверхзвуковую скорость. Поэтому такие ракеты пока не поддаются уничтожению с помощью стандартных средств ПВО, — отметил он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее заявил, что ударные возможности российской армии превышают возможности противовоздушной обороны ВСУ. По его словам, Киеву попросту не хватает зениток, чтобы отражать воздушные удары по украинской портовой инфраструктуре.

Правительство США ранее утвердило пакет военной помощи для Украины. В него вошли боеприпасы к уже поставленным Киеву комплексам Patriot. Кроме того, стране передадут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS.