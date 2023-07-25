Пентагон обнародовал список военных поставок Украине на $400 млн

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Американская администрация утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн, сообщила пресс-служба Пентагона. Как уточняется, Киеву передадут боеприпасы для ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также реактивных систем залпового огня HIMARS.

Сегодняшнее обязательство по оказанию помощи в области безопасности на сумму до $400 млн включает дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, — рассказали представители ведомства.

В списке согласованных поставок, среди прочего, указаны артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибра 120 мм и 60 мм, противотанковые ракетные комплексы Javelin, беспилотники Hornet, 32 бронетранспортера Stryker, авиационные ракеты Hydra-70 и свыше 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранат.

Ранее в США заявили, что часть переданного Украине вооружения и амуниции была похищена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием. Так, летом 2022 года злоумышленники под видом сотрудников гуманитарной миссии похитили бронежилеты на сумму около $17 тысяч. Один из добровольческих батальонов украл 60 винтовок с боекомплектом, рассчитывая продать все это на черном рынке.