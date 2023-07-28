Военэксперт объяснил, как долго Украина не сможет защищать свои порты Военный аналитик Коротченко: Запад пока не даст Украине много ЗРК «Patriot»

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Ударные возможности российской армии превышают возможности противовоздушной обороны ВСУ, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, Киеву попросту не хватает зениток, чтобы отражать воздушные удары по украинской портовой инфраструктуре.

Потенциал разный. Сейчас у Украины нет такого количества комплексов ПВО, которое смогло бы создать сплошную зону защиты их портовой инфраструктуры. Будь у них сразу сто ЗРК «Patriot», вот тогда наши ударные возможности оказались бы серьезно подорваны. Но, во-первых, никто Киеву столько комплексов не даст, во-вторых, поставки ПВО на Украину растянуты по времени, — заключил Коротченко.

Однако, по его словам, ситуация может в недалеком будущем измениться.

Поставки комплексов ПВО Киеву продолжаются. Плюс будут поставки истребителей F-16. Все это, конечно, ограничит наши возможности. Когда все это у Киева появится — ситуация поменяется. Сейчас же мы пользуемся нехваткой ПВО у противника, и это определяет нашу тактику нанесения ударов«, — пояснил Коротченко.

Ранее другой военный эксперт Александр Артамонов объяснил NEWS.ru, почему западные зенитные установки не спасут украинские порты. По его словам, снабжать боеприпасами поставляемые Украине системы ПВО дорого и сложно. В то же время на подготовку одного расчета ЗРК Patriot по западным стандартам уходит около года, и даже это еще не дает стопроцентной гарантии уничтожения всех воздушных целей в зоне его работы.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее заявил, что ПВО Украины, в том числе поставленные США и странами ЕС системы, не могут сбивать БПЛА «Ланцет» ВС России из-за особенностей его конструкции. Эксперт сообщил, что отечественный дрон выполнен из композитных материалов и обладает небольшими размерами, из-за чего системы ПВО ВСУ не могут его засечь.