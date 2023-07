Олеся Казакова

Военэксперт объяснил, как долго Украина не сможет защищать свои порты Военный аналитик Коротченко: Запад пока не даст Украине много ЗРК «Patriot»

28 июля 2023 в 18:50 Автор: Олеся Казакова

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press