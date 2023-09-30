ВСУ попытались форсировать Днепр и угодили в огневую ловушку ВС РФ сорвали попытку украинских войск высадить десант на острове в устье Днепра

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России пресекли попытку украинского десанта высадиться на острове Большой Потемкин в устье Днепра под Херсоном, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местных экстренных служб. По данным агентства, в огневую ловушку угодили около 12 бойцов противника.

Пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено до 12 военнослужащих ВСУ, — сказал собеседник журналистов.

Кроме того, как уточнили в экстренных службах, на Херсонском направлении ликвидирован пункт управления БПЛА. В результате атаки были уничтожены четверо военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.

Ранее артиллеристы группировки «Юг» также ликвидировали шесть опорных пунктов украинской армии в населенном пункте Клещеевка в ДНР. На Марьинском и Авдеевском направлениях военные отразили две вражеские атаки и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Также были ликвидированы две ДРГ у Андреевки.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин также сообщал, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Артемовском. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд. В результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.