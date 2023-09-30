Кулеба сообщил, что на Украине стали делать снаряды натовского калибра

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

На Украине стали производить снаряды натовского калибра, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, речь идет о снарядах 155 мм калибра.

Министр также добавил, сейчас на Украине производятся и автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты, а также противотанковые комплексы.

Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что украинские специалисты работают над созданием флота морских дронов, которые будут использоваться для нападения на российские военные корабли. Видео с речью главы государства было опубликовано в его Telegram-канале. Также он рассказал, что на Украине появилось собственное производство пушек и снарядов для вооружения НАТО.

Военный эксперт Драго Босник до этого отмечал, что США и их союзники вынуждены беспомощно наблюдать, как российские войска уничтожают на Украине дорогостоящую западную технику. Он считает, что ситуация уже спровоцировала панику в Пентагоне, так как репутация американской оборонной промышленности была разрушена.

По его словам, западные правительства долгое время продвигали идею превосходства своего вооружения, но бои на Украине опровергли этот миф. Дошло до того, что украинские военные возвращаются к использованию старых советских образцов, разочаровавшись в разработках стран НАТО.