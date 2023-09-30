«Пентагон впал в панику»: эксперт рассказал об унижении НАТО на Украине InfoBRICS: уничтожение западной техники на Украине стало унижением для НАТО

Фото: МО РФ

США и их союзники вынуждены беспомощно наблюдать, как российские войска уничтожают на Украине дорогостоящую западную технику, сообщил военный эксперт Драго Босник. В публикации для InfoBRICS он отметил, что ситуация уже спровоцировала панику в Пентагоне, так как репутация американской оборонной промышленности была разрушена.

За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО, — написал Босник.

По его словам, западные правительства долгое время продвигали идею превосходства своего вооружения, но бои на Украине опровергли этот миф. Дошло до того, что украинские военные возвращаются к использованию старый советских образцов, разочаровавшись в разработках стран НАТО.