Турецкая компания потратит $100 млн на вооружение Украины Турецкая Baykar инвестирует $100 млн в Украину

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкая компания Baykar инвестирует около $100 млн в строительство трех объектов на территории Украины, сообщил на полях Международного форума оборонных индустрий гендиректор фирмы Халюк Байрактар. По его словам, будут построены завод по производству беспилотников Bayraktar, сервисный центр и главный офис компании на Украине.

У нас на Украине три основных инвестиция. Одна из них — завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также головной офис здесь... Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато, — сказал глава Baykar.

Он отметил, что в общей сложности на строительство объектов уйдет еще полтора года. По словам Байрактара, всего там будут работать не менее 300 человек. Он подчеркнул, что руководство компании решило построить свои объекты на территории Украины не ради прибыли, а с целью поддержки независимости страны.

Во время форума президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что отечественные специалисты работают над созданием флота морских дронов, которые будут использоваться для нападения на российские военные корабли. Кроме этого он рассказал, что на Украине появилось собственное производство пушек и снарядов для вооружения НАТО.