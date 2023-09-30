Около 40 оборонных предприятий Украины пострадали от обстрелов ВС России Шмыгаль: 37 оборонных предприятий Украины пострадали от обстрелов ВС России

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате российских атак пострадали 37 украинских военно-промышленных предприятий, заявил на полях Форума оборонных индустрий премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, которые цитирует «РБК Украина», власти планируют восстановить разрушенные предприятия в ближайшее время.

От таких атак пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению, — сказал украинский премьер.

Он подчеркнул, что Украина ежемесячно наращивает производство собственной военной техники и вооружений. По словам Шмыгаля, также Киев сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной техники.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в районе города Южного Одесской области прогремели взрывы. По их данным, был зафиксирован один прилет, остальные снаряды были сбиты силами противовоздушной обороны. Над Одесской областью были сбиты шесть дронов-камикадзе.

Также об обстрелах в ночь на 30 сентября сообщил глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры Калиновской тергромады. По предварительным данным, пострадавших нет.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание.

До этого сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины.