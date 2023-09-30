Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о создании альянса оборонных индустрий. По его словам, декларацию о присоединении к альянсу уже подписали 13 компаний.

На первом международном форуме оборонных индустрий мы создали альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации, — сказал президент Украины.

Выступая на первом форуме оборонных индустрий, Зеленский добавил, что в мероприятии принимают участие представительства более 30 стран и 252 военных предприятия, ответственных за «полный спектр оружия, оборонных систем и решений».

Ранее издание Asia Times писало, что серьезные потери среди личного состава ВСУ заставляют Киев использовать беспрецедентные меры для восполнения своей армии. В частности, власти отправляют на фронт инвалидов. При этом украинские ресурсы используют дезинформацию о рисках мобилизации в России, чтобы дестабилизировать россиян.

Кроме того, стало известно, что украинские военные исчерпали свой запас ракет для реактивных систем залпового огня «Град». О проблемах ВСУ со снаряжением рассказали изданию The Wall Street Journal аналитики. По их словам, год назад украинская армия имела в своем распоряжении 60 тысяч ракет 122 мм калибра для систем «Град», поставленных из США. При этом уже в августе 2023-го некоторые подразделения ВСУ остались с пустыми установками. В частности, это может быть связано с коррупцией в стране, считают специалисты.