Коц рассказал о тяжелых боях у Клещеевки

Фото: МО РФ

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал о тяжелых боях у Клещеевки. По его словам, украинская армия атакует линию обороны восточнее населенного пункта, в том время как российские военные перемалывают огромное количество пехоты ВСУ.

Противник сегодня снова атакует нашу линию обороны на железной дороге восточнее Клещеевки. Наша арта перемалывает огромное количество их пехоты, но в бой бросают все новые и новые силы. Тяжелое противостояние на километровом участке железки. Все, кто сейчас там обороняется, — герои. Держитесь, парни! — написал Коц.

Минобороны РФ до этого рассказали, что российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона противника в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка. Общие потери ВСУ составили до роты живой силы, один беспилотный летательный аппарат и два миномета.

30 сентября также стало известно, что подразделения Вооруженных сил России пресекли попытку украинского десанта высадиться на острове Большой Потемкин в устье Днепра под Херсоном. В огневую ловушку угодили около 12 бойцов противника.