Сенат США согласовал проект бюджета правительства без помощи Киеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сенат Конгресса США одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, следует из трансляции на сайте верхней палаты конгресса, передает РИА Новости. Бюджет не включает помощь Украине.

Данную инициативу поддержала и палата представителей. Теперь проект должен подписать президент США Джо Байден. Для этого у него есть три часа, чтобы не допустить шатдауна правительства.

Ранее представитель Белого дома заявил, что Байден может поддержать принятый палатой представителей проект о финансировании правительства, из которого исключили помощь Украине. При этом сам американский лидер признал, что не обладает ясным планом по предотвращению возможного шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза шатдауна возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.

Чтобы избежать шатдауна, конгресс должен был принять бюджет США до окончания текущего финансового года, который заканчивается 1 октября. Однако между администрацией и конгрессом возникают разногласия как по финансированию, так и по распределению средств. Администрация обвиняет республиканцев в нежелании сотрудничать, а республиканское меньшинство в сенате, а также большинство в палате представителей выражают недовольство действиями администрации, включая ее подход к решению пограничных проблем.