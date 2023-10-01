В Белом доме ожидают, что Байден поддержит принятый проект бюджета

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден может поддержать принятый палатой представителей проект о финансировании правительства, из которого исключили помощь Украине, заявил представитель Белого дома, передает The Washington Post.

Администрация ожидает, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти вскоре внесет на обсуждение еще один законопроект в поддержку Украины, — сказано в материале.

Ранее стало известно, что проект временного финансирования правительства США на 45 дней без выделения помощи Украине поддержали 209 членов Демократической партии. В итоге всего один демократ и 90 республиканцев проголосовали против. Теперь документ отправится на рассмотрение сената. Республиканцам и демократам удалось достигнуть соглашения по проекту буквально за несколько часов до потенциальной остановки работы правительства.

Демократ Джамаал Боуман включил ложную пожарную сигнализацию во время обсуждения законодателями проекта продления финансирования правительства США, который не включается помощь Украине. По данному факту комитет по административным вопросам палаты представителей конгресса начал расследование, сообщил журналистам председатель комитета Брайан Стай.