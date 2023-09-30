Более 200 демократов поддержали проект финансирования без помощи Киеву

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Проект временного финансирования правительства США на 45 дней без выделения помощи Украине поддержали 209 членов Демократической партии, передает «Интерфакс». Агентство отмечает, что именно демократы накануне голосования называли приоритетным финансовую поддержку Киеву.

В итоге всего один демократ и 90 республиканцев проголосовали против. Теперь документ отправится на рассмотрение сената.

Ранее президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению возможного шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза шатдауна возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.

Чтобы избежать шатдауна, конгресс должен был принять бюджет США до окончания текущего финансового года, который заканчивается 1 октября. Однако между администрацией и конгрессом возникают разногласия как по финансированию, так и по распределению средств. Администрация обвиняет республиканцев в нежелании сотрудничать, а республиканское меньшинство в сенате, а также большинство в палате представителей выражают недовольство действиями администрации, включая ее подход к решению пограничных проблем.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала как можно скорее инициировать расследование по делу об импичменте Джо Байдена. Заявление она сделала после слов бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что действующий глава Белого дома причастен к коррупции. Шокин заявил, что лишился своего поста в 2016 году из-за того, что увольнение было «оплачено» и произошло под воздействием Вашингтона.