Палата представителей США утвердила проект бюджета без помощи Украине

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Палата представителей США поддержала проект финансирования правительства на срок в 45 дней, предложенный Республиканской партией, пишет The Washington Post. Отмечается, что документ не включает помощь Украине.

Теперь после согласования в нижней палате документ будет направлен для рассмотрения в Сенат — верхнюю палату правительства США. В случае одобрения Сенатом, проект отправится президенту США Джо Байдену, который должен будет подписать документ до 1 октября. Если этого не произойдет, работа федерального правительства будет приостановлена.

Всего за несколько часов до потенциальной остановки работы правительства республиканцы и демократы достигли соглашения в Палате представителей, которое включает в себя 45-дневную действующую резолюцию о фондах помощи при стихийных бедствиях, продление федеральной программы страхования от наводнений и повторное разрешение Федерального управления гражданской авиации – но никакой помощи Украине, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению возможного шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза шатдауна возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.

Чтобы избежать шатдауна, конгресс должен был принять бюджет США до окончания текущего финансового года, который заканчивается 1 октября. Однако между администрацией и конгрессом возникают разногласия как по финансированию, так и по распределению средств. Администрация обвиняет республиканцев в нежелании сотрудничать, а республиканское меньшинство в Сенате, а также большинство в палате представителей выражают недовольство действиями администрации, включая ее подход к решению пограничных проблем.