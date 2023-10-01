Демократ включил сигнализацию при обсуждении проекта бюджета без помощи ВСУ Конгресс расследует включение сигнализации демократом при обсуждении бюджета США

Фото: Hauke Schröder/dpa/Global Look Press

Демократ Джамаал Боуман включил ложную пожарную сигнализацию во время обсуждения законодателями проекта продления финансирования правительства США, в который не включает помощь Украине. По данному факту комитет по административным вопросам палаты представителей конгресса начал расследование, сообщил журналистам председатель комитета Брайан Стай, передает ТАСС.

Сегодня утром конгрессмен Джамал Боуман включил пожарную сигнализацию в одном из офисных зданий палаты представителей <...>. Проводится расследование, по какой причине он ее включил, — говорится в заявлении.

На опубликованных «Известиями» кадрах слышен звук тревоги. Некоторые американские СМИ предположили, что Боуман специально включил сигнализацию, чтобы его однопартийцы смогли подробнее ознакомиться с предложенным республиканцами проектом бюджета без помощи ВСУ. В нижней палате уже одобрили эту инициативу.

Ранее стало известно, что проект временного финансирования правительства США на 45 дней без выделения помощи Украине поддержали 209 членов Демократической партии. В итоге всего один демократ и 90 республиканцев проголосовали против. Теперь документ отправится на рассмотрение сената. Республиканцам и демократам удалось достигнуть соглашения по проекту буквально за несколько часов до потенциальной остановки работы правительства.