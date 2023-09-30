Мирный житель погиб при детонации неразорвавшегося боеприпаса в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Один человек погиб и двое получили ранения в Волновахском районе ДНР при детонации неразорвавшегося боеприпаса, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Среди раненых есть ребенок.

В Ольгинке Волновахского района при детонации неразорвавшегося боеприпаса погиб мужчина, ранения получили подросток 2009 г.р. и парень 2004 г.р, — написал Пушилин.

Также в результате обстрела территории Никольского монастыря со стороны ВСУ 30 сентября были тяжело ранены двое мужчин. Вместе с тем в Горловке женщина получила ранения средней степени тяжести.

Ранее ВСУ использовали химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы региона Ян Гагин. Он отметил, что до этого украинская армия применяла химоружие в ряде других городов.

27 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ нанесли удар по позициям российских военных в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Тип отравляющего вещества устанавливают специалисты радиационной, химической и биологической защиты РФ.