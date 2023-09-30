Сальдо оценил риски захвата Запорожской АЭС украинскими военными Сальдо: попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС обречены на провал

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Попытка украинских военных провести в октябре наступление на Херсонском направлении и захватить Запорожскую АЭС обречена на провал, считает губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, противник будет создавать много шума, однако никаких серьезных действий за этим не последует.

Противник будет предпринимать всякого возможного рода действия, которые будут вносить вот это напряжение. <...> Больше, наверное, шуму и больше информационного налета в этом во всем, чем на самом деле возможностей. Поэтому вся эта попытка обречена на провал, — утверждает Сальдо.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании план нового контрнаступления и захвата Запорожской атомной электростанции. По данным агентства, этот план включает в себя концентрацию крупной группировки морской пехоты ВСУ в Николаевской области с целью форсирования реки Днепр.

Как рассказал позднее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, украинские морские пехотинцы сосредотачивают свои силы вблизи Энергодара и на островах обмелевшего Каховского водохранилища. По его словам, в ближайшее время противник может начать форсировать реку в районе Энергодара.