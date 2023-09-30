Рогозин: морпехи ВСУ размещаются у Энергодара и Каховского водохранилища

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские морские пехотинцы сосредотачивают свои силы вблизи Энергодара и на островах обмелевшего Каховского водохранилища, заявил в беседе с ТАСС сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, в ближайшее время противник может начать форсировать реку в районе Энергодара.

Что касается Днепровского участка линии боевого соприкосновения, то следовало бы ожидать попыток противника форсировать реку в районе Энергодара, а также на островах, расширивших свою площадь после гибели и обмеления Каховского водохранилища. В этих районах мы видим сосредоточение подразделений украинской морской пехоты, — сказал Рогозин.

Он отметил, что его прогноз основан на данных разведки. По словам сенатора, также от ВСУ следует ожидать расширения радиуса зоны сражений на участке Работино — Вербовое. По его словам, таким образом украинские военные пытаются избежать фланговых ударов бойцов ВС России, поскольку не хотят попасть в котел.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что гипотетические планы ВСУ взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию и форсировать Днепр являются безумием. Он отметил, что у Киева нет достаточных средств, личного состава и военной техники для реализации подобных задач.

Ранее военкор Чингис Дамбиев опубликовал видео с подбитой украинской боевой машиной пехоты Bradley американского производства. Кадры были сняты в районе села Работино в Запорожской области.