«Зеленский будет мертв»: в США спрогнозировали капитуляцию Украины Экс-разведчик США Риттер: Зеленский будет мертв к моменту капитуляции Киева

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского может не оказаться в живых к моменту, когда Киев будет подписывать акт о капитуляции, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. По его мнению, условия мирного соглашения будет диктовать Москва.

Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Он либо будет убит, либо отойдет в сторону. <…> Для него все кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров, — считает он.

Риттер подчеркнул, что Вашингтону и Брюсселю остается лишь признать, что им не удастся победить Москву на поле боя, поэтому необходимо принять реальность такой, какая она есть.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, что капитуляция Украины не приведет к миру. По его словам, мир любой ценой неприемлем. Генсек Альянса поддержал «формулу мира», предложенную Зеленским. Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. Он также отметил, что чем сильнее становится Украина, тем ближе завершение конфликта.

Президент США Джо Байден ранее заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, что Россия единственная, в чьих силах моментально остановить конфликт на Украине. По его словам, Россия единственная, кто препятствует миру, поскольку считает возможным урегулирование конфликта только в случае капитуляции Киева.