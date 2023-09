Президента Украины Владимира Зеленского может не оказаться в живых к моменту, когда Киев будет подписывать акт о капитуляции, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. По его мнению, условия мирного соглашения будет диктовать Москва.