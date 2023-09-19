«Цена мира — капитуляция»: Байден пришел к неприятному для Украины выводу Байден: только Россия может завершить конфликт, но ей нужна капитуляция Украины

Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Урегулирование кризиса на Украине зависит от позиции Москвы, заявил президент США Джо Байден, выступая на сессии Генассамблеи ООН. По его словам, которые приводит РБК, Россия в состоянии моментально прекратить боевые действия, но ей необходима капитуляция Киева.

Россия единственная, в чьих силах моментально прекратить войну, и Россия единственная, кто преграждает путь к миру, потому что для России цена мира — это капитуляция Украины, — сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину в вопросе дипломатического урегулирования кризиса с целью обеспечения «справедливого и прочного мира».

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что Западу нельзя допускать прекращение боевых действий на Украине на условиях Москвы. По его мнению, любая сделка, которая будет способствовать «российскому империализму», будет означать поражение западных стран.

Экс-президент США Дональд Трамп в то же время утверждал, что Киеву следовало давно пойти на территориальные уступки. Тогда, по мнению миллиардера, Украина избежала бы конфликта. Более того, она бы отдала значительно меньше территорий, чем потеряла за время боевых действий.