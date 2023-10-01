Несколько взрывов прогремело в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несколько взрывов прогремело в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Местные власти информацию не комментировали.

По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Предупреждение действует и в подконтрольных ВСУ частях ДНР и Херсонской области.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы. До этого сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины.