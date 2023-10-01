Французские и украинские ВПК подписали 16 соглашений в Киеве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В рамках визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили 16 соглашений, написал глава ведомства в социальной сети Twitter (X). В частности, компания-производитель колесных САУ Caesar Nexter сообщила о новых поставках артиллерии для ВСУ.

Украинской армии предложены инновационные решения по постепенному переходу от передачи вооружений к их прямому приобретению, иногда приобретению при французском субсидировании для ВСУ. Это также способ для нас продержаться продолжительное время и закрепить интересы Франции, — написал Лекорню.

Он также уточнил, что в ближайшее время ВСУ получат от Nexter шесть Caesar в дополнение к 18 установкам, переданным французской армией, и 12 САУ, которые Украина приобрела напрямую.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ членов НАТО принимать страну в свои ряды не влияет на позицию Киева. Глава государства уверен, что Альянс может изменить свое решение. Зеленский также добавил, что все члены организации уверены в том, что будущее Украины — в рядах НАТО. Значительное большинство членов Альянса активно настаивает на принятии страны, добавил он.