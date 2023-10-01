Британия впервые разместит свои войска на Украине

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Впервые в истории британские войска будут размещены на Украине, пишет газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Гранта Шэппса. По его словам, ведутся переговоры с армейским командованием относительно переноса официальной программы подготовки, проводимой Лондоном, на украинскую территорию.

Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы на Украине. Министр подчеркнул, что это особенно актуально для Западной Украины, где Великобритания могла бы предоставить больше, чем только обучение украинских военных, включая размещение производства оборонной техники.

Издание отмечает, что размещение британских войск на Украине представляет собой значительное усиление роли Лондона в конфликте. Министр Шэппс подчеркнул, что в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским он увидел, насколько благодарна Украина за помощь, которую Великобритания предоставляет стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ членов НАТО принимать страну в свои ряды не влияет на позицию Киева. Глава государства уверен, что Альянс может изменить свое решение. Зеленский также добавил, что все члены организации уверены в том, что будущее Украины — в рядах НАТО. Значительное большинство членов Альянса активно настаивает на принятии страны, добавил он.