Стало известно, как бойцов ВСУ накачивали психотропами перед боями Сальдо: бойцам ВСУ могли подмешивать психотропы в пайки

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военнослужащие ВСУ зачастую идут в атаку неосознанно, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, на это указывают рассказы военнопленных. Сальдо предположил, что украинским солдатам добавляли психоактивные вещества в пайки.

Они не помнят и не понимают, зачем они перли, как идиоты, идя на верную смерть. Кому-то повезло. Кто-то не погиб. Кто-то успел перейти, сдаться, кого-то захватили в плен. Но после того, как они отходят, они все, если напрямую не понимают, что им подсыпали или чем их кормили, то они говорят о том, что им давали готовые пайки, готовое питание, — рассказал Сальдо.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ОПГ поставляют наркотики бойцам ВСУ прямо на линию фронта. Он отметил, что подобный опыт переживают все страны, сталкивающиеся с вооруженными конфликтами на своей территории.

Подполковник ФСБ в запасе Алексей Филатов предположил, что в ВСУ поступают сильнодействующие психотропные препараты. В то же время он назвал бессмысленным употребление веществ, лишающих человека чувства страха, так как это может подтолкнуть солдат к совершению смертельно опасных действий.

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