NYT: Китай сократил продажи беспилотников и комплектующих Украине

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские поставщики комплектующих для производства дронов сократили свои продажи на территорию Украины, поскольку 1 сентября в КНР вступили в силу новые правила, ограничивающие экспорт компонентов дронов, сообщается в репортаже The New York Times. В материале отмечается, что СВО стала военным конфликтом, который прежде всего можно расценивать как войну дронов, при этом часто для этого используются не боевые дроны, производимые по большей части в Иране и Турции, а трансформированные бытовые беспилотники, они чаще всего создаются в КНР и используются ВСУ на передовой.

Ночью мы бомбим, а днем думаем, как получить новые беспилотники. <...> Мы рассматриваем все возможные способы экспорта дронов из Китая, потому что, как ни крути, больше всего они производят там, — говорит офицер механизированной бригады ВСУ Олесь Маляревич.

По его словам, это обстоятельство дало Китаю скрытое влияние в СВО, которая частично ведется с использованием бытовой электроники. Поскольку украинцы рассмотрели все разновидности дронов и превратили их в оружие, им пришлось искать новые способы поддерживать свои запасы и продолжать внедрять инновации в устройствах.

Министерство коммерции Китая ввело экспортный контроль за оборудованием, связанным с беспилотниками. В список экспортных товаров, подлежащих контролю, вошли двигатели для беспилотных летательных аппаратов, приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы, лазерные прицелы и оборудование связи, которое может использоваться на дронах.