Власти Китая введут контроль за экспортом оборудования для БПЛА Власти Китая введут контроль за экспортом оборудования для БПЛА с 1 сентября

Фото: Liu Xu/XinHua/Global Look Press

Министерство коммерции Китая приняло решение о введении экспортного контроля за оборудованием, связанным с беспилотниками, сообщает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что такие меры направлены на защиту государственной безопасности и интересов КНР. Следить за экспортной продукцией начнут с 1 сентября.

В список экспортных товаров, подлежащих контролю, войдут, в частности, двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в список вошли приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы, лазерные прицелы и оборудование связи, которое может использоваться на дронах. В Минкоммерции КНР отметили, что риск использования беспилотников и связанных с ними технологий в военных целях постоянно растет.

В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет, — заявили в ведомстве.

Генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев ранее заявил, что в России появится комплекс для подавления мини-дронов. Его разработкой занимаются специалисты холдинга «Росэлектроника». Предполагается, что новую технологию представят уже в этом году.