В России появится комплекс для подавления мини-дронов «Росэлектроника»: в РФ создают новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Холдинг «Росэлектроника» в настоящее время разрабатывает новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов, рассказал РИА Новости генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев. Он отметил, что работа находится на финальном этапе и комплекс будет представлен уже в этом году.

По словам Комогорцева, ранее завод занимался разработкой портативной многофункциональной РЛС весом не более 25 килограммов. Станция предназначена для защиты объектов критически важной инфраструктуры от БПЛА и для обнаружения наземной и надводной техники.

Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас она находится на финальном этапе. И до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять, — рассказал руководитель предприятия.

Он подчеркнул, что новый комплекс сможет обнаруживать самые сложные объекты, в том числе миниатюрные гражданские коптеры. Гарантированная дальность работы станции составит до 500 метров в движении и до 250 в зависшем состоянии.

В настоящее время мини-беспилотники, включая гражданские дроны, приспособленные для военных задач, представляют очень серьезную угрозу и на поле боя, и в рамках их применения для террористической деятельности. Эти аппараты могут переносить пехотные гранаты, кумулятивные боевые части, самодельные взрывные устройства. Также их можно использовать для разведки и корректировки ведения огня.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа. Как пишет канал, по предварительной информации, дроном оказался турецкий Bayraktar. Минобороны РФ информацию не комментировало.