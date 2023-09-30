ВС России уничтожили пункт погрузки эшелона с техникой ВСУ под Николаевом

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России провели ракетный удар, который уничтожил пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Как уточнили в ведомстве, с помощью разведывательных средств выявили местоположение пункта погрузки бронированной военной техники 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения.

Координаты этой цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который осуществил точный ракетный удар. В результате атаки пункт погрузки был полностью уничтожен.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, как артиллеристы ВС РФ выявили под Авдеевкой группу украинских саперов, минирующих тропы в серой зоне. Точным обстрелом российские военные уничтожили все подразделение ВСУ.

До этого военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на которое попала подбитая украинская боевая машина пехоты Bradley американского производства. Кадры были сняты в районе села Работино в Запорожской области.

Кроме того, в Сети появились кадры уничтожения FPV-дронами пехоты ВСУ у Работино и Времевки. На них видно, как российские беспилотники поражают позиции украинских военных.